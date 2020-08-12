«Я похудела на 13 килограмм»: в Башкирии начался суд по делу кассирши Луизы Хайруллиной

фото: «Башкирское спутниковое телевидение»

В Салаватском городском суде сегодня, 12 августа, началось рассмотрение дела кассирши Луизы Хайруллиной, которая обвиняется в хищении более 25 млн рублей из банка, где она работала. После того как финансовая организация обнаружила крупную недостачу, женщины и ее семьи уже не было в городе – они спрятались на съемной квартире в Казани, где их впоследствии нашли правоохранители.

Хайруллину после задержания оставили в СИЗО. Ее супруга Марата отправили под домашний арест. Он проходит соучастником по уголовному делу. В ходе следствия стало известно, что присвоение денег совершалось в период 2017 по 2019 годы. Часть суммы потратил муж кассирши на ставках.

Перед сегодняшним заседанием обвиняемая смогла сказать пару слов журналистам:

«Я похудела на 13 килограмм где-то. Конечно, сожалению очень о том, что произошло. Я не знаю, на какой приговор рассчитывать. Хочу, чтобы рассматривали в особом порядке, чтобы срок поменьше был», – цитирует Хайруллину «Башкирское спутниковое телевидение».

Напомним, судебный процесс должен был состояться еще 5 августа, однако заседание было перенесено из-за того, что подсудимую не успели вовремя привезти на суд из уфимского СИЗО.