На станции в Уфе с рельсов сошел тепловоз

фото: Приволжское СУТ

В 10 часов утра 12 августа на станции Дема в Уфе с рельсов сошел тепловоз без вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте. В происшествии обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают размер ущерба и причину инцидента.

СУ СК на транспорте проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение и внесено представление об усилении мер безопасности на станции Дема.

Напомним, 7 августа в Уфе произошло еще одно ЧП на железной дороге – с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда.