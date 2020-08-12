Сельским тренерам в Башкирии будут выплачивать 600 тысяч рублей

Контракт с сельский тренером заключается на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии определены первые 15 человек, которые получат 600 тысяч рублей по программе «Сельский тренер». Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Это тренеры по спортивной борьбе, боксу, корэшу, хоккею, биатлону, легкой и тяжёлой атлетике, стрельбе из лука, каратэ, спортивному ориентированию и тайскому боксу. Они работают в сёлах Архангельского, Белебеевского, Белорецкого, Бирского, Балтачевского и Уфимского районов», – написал руководитель региона.

Республиканская программа «Сельский тренер» предусматривает выплату 600 тысяч рублей жителям, которые развивают спорт на селе. По контракту специалист должен отработать не менее 5 лет. Сумма выдается сертификатом, который можно использовать только при покупке или строительстве дома. Таким образом власти надеются перекрыть дефицит тренеров в сельской местности и укрепить строящиеся спортивные комплексы. Инициатива запланирована на ближайшие три года, деньги рассчитаны на 250 тренеров.