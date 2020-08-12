В Башкирии в сентябре на сутки запретят продавать алкоголь

В Башкирии 1 сентября магазинам будет запрещено продавать алкоголь. «Сухой закон» в связи с Днем знаний был принят региональными властями. Ограничение распространяется только на предприятия розничной торговли и не коснется баров, ресторанов и кафе.

Запрет потеряет силу на следующий день, 2 сентября, и магазины снова смогут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00.

Напомним, такие же запреты в республике действуют в дни Сабантуев, Последних звонков и День молодежи. Некоторые ограничения введены и в новогодние каникулы.