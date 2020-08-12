В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 35 человек

В Башкирии с начала пандемии зафиксировано 7162 случая COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновилась статистика по коронавирусу в Башкирии по состоянию на 11 утра 12 августа: за сутки инфекцию обнаружили у 35 человек, с начала пандемии зафиксировано 7162 случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

По выздоровлению за минувшие 24 часа с учета было снято 57 человек. За весь период вылечился 5461 житель. На данный момент активно болеют 1676 человек, 279 из них лежат в стационарах, а 1397 переносят инфекцию дома – у них болезнь протекает в легкой форме.

Новых смертей от коронавируса не зафиксировано – их по-прежнему 25.