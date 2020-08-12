В Башкирии вступил в силу закон о гуманном обращении с бездомными животными Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии вступил в силу закон об ответственном обращении с бездомными животными. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. Спикер Госсобрания Константин Толкачев назвал новую норму «революционной».

«Он [закон] предусматривает перезагрузку всей системы обращения с животными, ее гуманизацию. Отсутствие законодательно установленных правил в этой сфере порождало разнообразные конфликты без возможности их правового урегулирования. Нередко проблемы решались недопустимыми, негуманными способами», – отметил Толкачев.

Он добавил, что при разработке закона учитывался «передовой мировой опыт». В документе прописан круг действий по обращению с бездомными животными: отлов, содержание в приютах, возврат «потеряшек», выпуск особей в прежние места обитания. Еще одна новация – запрет на отлов животных в присутствии детей.

Процессу отлова законодатели уделили отдельное внимание. Организации, которые осуществляют эту деятельность, теперь должны фиксировать ее на видео. Записи они обязаны предоставить по требованию надзорных органов.

«Запрещено использовать при отлове травмоопасные средства. Организации, занимающиеся отловом, несут ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных», – рассказал председатель башкирского парламента.