В башкирских школах будут работать бригады медицинских инспекторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школы Башкирии запустят бригады медицинских инспекторов. В течение первых двух недель учебного года они будут проверять, насколько учебные заведения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом на московском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров.

«Мы у себя решили ввести некое ноу-хау. Через три недели начинается учебный год, и хотя дети болеют практически бессимптомно, но достаточно много взрослых, которые будут соприкасаться с нашими детьми в школах – учителя и другие работники. И, конечно, шанс распространения коронавируса высок», – отметил чиновник.

По его словам, бригады инспекторов будут формироваться из числа студентов-медиков. Среди их задач Назаров назвал контроль социальной дистанции, подготовки помещений к занятиям и дезинфекции.