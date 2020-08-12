Тренер по греко-римской борьбе из Башкирии спас мужчину и его ребенка на реке

фото: vk.com / Андрей Иванюта

Тренер по греко-римской борьбе из Белорецкого района Башкирии спас на реке Белой мужчину и его 5-летнего сына. Историю рассказал районный глава Андрей Иванюта.

«Они купались, дно неожиданно ушло из-под ног, сильное течение не дало выплыть. Оба стали тонуть, – написал Иванюта на своих страницах в соцсетях. – Белоречанин рыбачил рядом и бросился на помощь. Думал, что реально спасти только одного, поднял ребёнка над водой. Но смог схватить и удержать и взрослого, который уже был без сознания».

Тренер дождался подмоги, после чего мужчину и его ребенка удалось вытащить на берег, где им успели сделать искусственное дыхание.

Иванюта добавил, что узнал об этой истории от коллеги героя. Сам спортсмен пожелал остаться неизвестным. По словам чиновника, он воспитал призеров республиканских, всероссийских и международных турниров по борьбе.