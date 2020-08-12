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Радий Хабиров расширил состав правительства Башкирии

Он подписал соответствующий указ 11 августа
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Радий Хабиров расширил состав правительства

Радий Хабиров расширил состав правительства

Глава Башкирии Радий Хабиров расширил состав регионального правительства. Теперь в республике будет не 10 заместителей премьер-министра, а 11. Соответствующий указ был подписан 11 августа, после назначения новым вице-премьером Азата Бадранова.

Теперь состав «верхушки» правительства Башкирии выглядит так:

– Андрей Назаров (первый заместитель премьер-министра);

– Илшат Тажитдинов (первый заместитель премьер-министра, руководитель аппарата правительства);

– Раиф Абдрахимов (заместитель премьер-министра, курирует строительство, архитектуру, градостроительство, транспорт, дорожное хозяйство);

– Азат Бадранов (заместитель премьер-министра, курирует межнациональные и межконфессиональные отношения, сохранение межнационального многообразия);

– Борис Беляев (заместитель премьер-министра, министр жилищно-коммунального хозяйства);

– Ленара Иванова (заместитель премьер-министра, министр семьи, труда и социальной защиты населения);

– Рустам Муратов (заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики);

– Ирек Сагитов (заместитель премьер-министра, курирует гражданскую и территориальную оборону, защиту населения от ЧС, молодежную политику, физическую культуру и спорт);

– Роман Симандуев (полномочный представитель Башкирии при президенте, заместитель премьер-министра);

– Ильшат Фазрахманов (заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства);

– Фанур Ягафаров (заместитель премьер-министра, курирует образование, культуру, науку).