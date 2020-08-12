Уфимский суд наказал врача за очаг коронавируса на крупном предприятии

Врача оштрафовали на 25 тысяч рублей

Калининский районный суд Уфы оштрафовал за возникновение очага коронавируса на крупном предприятии заведующую терапевтическим отделением городской клинической больницы №13. Процесс прошел 10 августа.

В суде было установлено, что 14 июля региональный Роспотребнадзор составил на медика протокол. Согласно документу, в лечебном учреждении несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19. Это привело к возникновению очага инфекции среди работников предприятия. Официально зарегистрировано 181 случай коронавируса и 110 пневмоний.

Вину по обвинению завотделением признала полностью. За счет положительной характеристики, повинной и просьбу медработницы смягчить наказание из-за низкой зарплаты суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей.