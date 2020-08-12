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Уфимский суд наказал врача за очаг коронавируса на крупном предприятии

Заведующую терапевтическим отделением оштрафовали
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Врача оштрафовали на 25 тысяч рублей

Врача оштрафовали на 25 тысяч рублей

Калининский районный суд Уфы оштрафовал за возникновение очага коронавируса на крупном предприятии заведующую терапевтическим отделением городской клинической больницы №13. Процесс прошел 10 августа.

В суде было установлено, что 14 июля региональный Роспотребнадзор составил на медика протокол. Согласно документу, в лечебном учреждении несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19. Это привело к возникновению очага инфекции среди работников предприятия. Официально зарегистрировано 181 случай коронавируса и 110 пневмоний.

Вину по обвинению завотделением признала полностью. За счет положительной характеристики, повинной и просьбу медработницы смягчить наказание из-за низкой зарплаты суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей.

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