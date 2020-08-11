Житель Башкирии жестоко расправился со своей любовницей

43-летний житель Башкирии одним ударом в сердце убил свою 46-летнюю подругу.

Известно, что убийство женщины произошло вечером 6 августа. Житель Илишевского района республики по неизвестным пока причинам набросился на свою сожительницу. Неадекватный мужчина ударил сожительницу ножом и бросил умирать. Оказалось, что убийца попал несчастной женщине прямо в сердце.

Вскоре полицейские задержали мужчину. Сейчас он находится под стражей. По факту убийства в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства трагической истории.