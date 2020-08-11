В Башкирии нашли тело 20-летнего парня, который недавно вернулся из армии

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В башкирском городе Стерлитамаке нашли 20-летнего местного жителя Владислава Б., который утонул на реке Белой 7 августа. Об этом в соцсетях сообщали волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик». Активисты принесли соболезнования родным и близким погибшего. Известно, что молодой человек совсем недавно вернулся домой из армии. Увы, планам парня на дальнейшую жизнь было не суждено сбыться.

После того как парень утонул, его родные своими силами организовали поиски. По словам родственников парня, спасатели якобы отказывались помочь им из-за отсутствия снаряжения для погружения на большую глубину. На призыв близких Владислава в соцсетях откликнулись волонтеры.