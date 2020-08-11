Опубликовано видео задержания жителя Башкирии, готовившего теракт у здания администрации

скриншот видео ФСБ

Башкирская ФСБ опубликовала видеозаписи с задержанием жителя Нефтекамска, который готовил теракт у здания городской администрации.

На обнародованных силовиками кадрах видно, как мужчину ведут от подъезда дома к машине. Перед ним идет человек в камуфляжной форме и с автоматом в руках. При подходе к автомобилю задержанный оборачивается, смотрит наверх и кому-то машет. На втором видео обвиняемого заводят в здание Федеральной службы безопасности.

Напомним, по данным ФСБ горожанин планировал поджечь здание местной администрации зажигательной смесью. Следственный отдел возбудил против него уголовное дело за покушение на теракт и публичное оправдание терроризма.