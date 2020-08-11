Уфимца пытались зарезать прямо на крыльце дома

30-летнего уфимца ударили ножом прямо во дворе собственного дома.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел вечером седьмого августа. В районе 23 часов 30-летний мужчина возвращался в свою квартиру по улице Зорге, когда во дворе дома на него набросился малознакомый гражданин. Нападавший ударил свою жертву ножом в грудь и скрылся. Окровавленного уфимца доставили в больницу.

В медицинском учреждении он объяснил, что его пытался зарезать сосед, который проживает неподалеку. Ранее нападавший был судим за распространение наркотиков. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ночной драмы. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.