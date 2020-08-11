Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Уфимца пытались зарезать прямо на крыльце дома

Случай произошел на улице Зорге
Рустем АхуновРустемАхунов
КомментироватьОставить комментарий
Уфимца пытались зарезать прямо на крыльце дома

Уфимца пытались зарезать прямо на крыльце дома

30-летнего уфимца ударили ножом прямо во дворе собственного дома.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткий случай произошел вечером седьмого августа. В районе 23 часов 30-летний мужчина возвращался в свою квартиру по улице Зорге, когда во дворе дома на него набросился малознакомый гражданин. Нападавший ударил свою жертву ножом в грудь и скрылся. Окровавленного уфимца доставили в больницу.

В медицинском учреждении он объяснил, что его пытался зарезать сосед, который проживает неподалеку. Ранее нападавший был судим за распространение наркотиков. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ночной драмы. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

Криминал