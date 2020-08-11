Роспотребнадзор дал характеристику заболеваемости коронавирусом в Башкирии

На оперативном совещании в уфимской администрации замруководителя Роспотребнадзора Галина Пермина рассказала о структуре заболеваемости коронавирусом в Башкирии. Специалист отметила, что в регионе «идет рост бессимптомной и легкой форм» течения инфекции.

«В общей сложности это [бессимптомные и легкие формы] где-то порядка 60 процентов [от общего числа инфицированных], если суммировать. Также хочу отметить, что положительным в эпидпроцессе является то, что пенсионеры составляют у нас 6,1 процента в общей структуре заболеваемости. Большую часть зараженных – до 60 процентов – составляют люди работающие: от 40 до 60 лет».

Мэр города Ульфат Мустафин предложил ведомству организовать совместно с администрацией и руководителями предприятий торговли брифинг, посвященной санитарным правилам в местах массового скопления людей.

Напомним, по состоянию на 11 августа коронавирусом в Башкирии заразилось 7127 человек.