Чиновники Уфы назвали причину, по которой хотят вырубить деревья на Советской площади

Против вырубки выступили горожане Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в рамках реконструкции Советской площади находящиеся на ней деревья вырубят, потому что некоторые из них «старые и больные». В связи с этим была разработана схема посадки на их месте новых крупномеров. Об этом на встрече с горожанами в администрации сообщил главный архитектор башкирской столицы Олег Байдин.

Против спила лип выступают жители Уфы. На днях они развесили на деревьях таблички с текстом «Помогите, нас хотят срубить». В мэрии тем временем заявили, что для властей «сохранение «зеленых легких» города является одним из приоритетов при проведении багоустроительных работ».

Вопрос о том, кто будет заниматься содержанием и уходом за деревьями и кустарниками, все еще не решен. Рассматриваются два варианта: «Горзеленхоз» и товарищество собственников жилья «Советская площадь».

Напомним, на реконструированной Советской площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову и светомузыкальный «сухой» фонтан. На обновленной территории появятся зеленые зоны, а дороги улиц, с которыми граничит площадь, будут отремонтированы.