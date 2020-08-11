Жила у реки: подробности поисков 26-летней Лилии Кулыевой в Башкирии

Лилия нуждается в медицинской помощи из-за психических отклонений.

Стали известны подробности поисков 26-летней Лилии Кулыевой в Башкирии, которая пропала 2 августа в селе Киргиз-Мияки. Сестра Лилии Роза рассказала «КП – Уфа», что ее видели рядом с деревней Аитово в Бижбулякском районе.

- Она сидела у реки, жила там, лагерь организовала. Ее местные увидели, но сразу позвонить не смогли, там нет сотовой связи. Нам сообщили об этом позже, волонтеры выехали на место, а ее там уже нет. Никак не можем ее поймать, - сказала Роза.

Напомним, что Лилия нуждается в медицинской помощи из-за психических отклонений. Она может представляться другими именами, придумывать разные истории. Из дома она ушла в одной пижаме вечером.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светлые, длинные, глаза карие.

Одежда: пижама – верхняя часть розовая, брюки бордовые.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, просьба сообщать по телефону 89273316696, 89674567318.