В Башкирии 19-летний парень на «семерке» с надписью «молодость все простит» сбил двоих человек

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Стерлитамаке 19-летний парень за рулем «семерки» с надписью «молодость все простит» на лобовом стекле сбил двоих человек. Наезд произошел вечером 10 августа на улице Коммунистической, сообщает региональная ГИБДД.

Как сообщают полицейские, 41-летний мужчина и 39-летняя женщина попали под колеса легковушки, когда переходили дорогу по «зебре». Они получили травмы различной степени тяжести. Инспекторы начали разбирательство по факту ДТП.

10 августа на дорогах Башкирии было зафиксировано шесть аварий, в которых пострадали восемь человек.