В лесах Башкирии разыскивают незарегистрированную группу из 8 пропавших туристов

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Белорецком районе Башкирии пропала группа из 8 туристов, которые поехали отдыхать на водопад Атыш. Они отправились в путь 8 августа и должны были вернуться домой на следующий день. 10 августа сообщение о пропаже туристов поступило в систему 112. Сейчас людей ищут спасатели Госкомитета по ЧС.

Во время поиска сотрудники аварийной службы наткнулись на другую группу. 10 человек не могли перебраться на другой берег. Спасатели переправили их с помощью плавсредства. Путешественники сообщили, что видели пропавших туристов на водопаде. Все они живы и ждут спасателей.

В Госкомитете по ЧС отметили, что поиски осложняются тем, что группа не была зарегистрирована и их маршрут неизвестен. «Родственники также не могут указать их местоположение».

«История в этом месте повторяется не первый раз. Из-за того, что в реке Инзер поднялся уровень воды в связи с дождливой погодой, туристы не могут перебраться на другой берег», – рассказали в аварийном ведомстве.