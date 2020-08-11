«Видели похожего человека»: в Башкирии неожиданно возобновили поиски пропавшего 2,5 года назад парня

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Сегодня, 11 августа, волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» сообщили, что возобновляются поиски бесследно пропавшего 2,5 года назад Артура Газиева. 22-летний студент вышел из дома в конце января 2018 года и исчез. Его местонахождение по-прежнему остается загадкой для всех, кто принимал участие в поисках: сыщиков следкома, волонтеров-поисковиков и родителей.

- Нам поступила информация, что похожего на него человека видели где-то в городе. Вот мы и решили обновить ориентировки по городу, - пояснил причины сбора добровольцев руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров.

В предстоящую среду, 12 августа, добровольцы вновь займутся расклейкой объявлений с ориентировками Артура Газиева. Всех, кто желает им помочь, ждут на остановке «Округ Галле» в сторону «Центрального рынка» в 17:00 часов.

Приметы пропавшего Артура Газиева: рост примерно 170 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие.

В день пропажи был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Артура, сообщите по следующим номерам: 8-927-969-89-19 (волонтеры) или 02, 102.