Еще 34 человека заразились коронавирусом в Башкирии

В больницах лежит 306 человек с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии коронавирусной инфекцией заразились еще 34 человека. Суточную информацию на утро 11 августа представила пресс-служба администрации главы республики.

С начала пандемии в регионе подтверждено уже 7127 случаев COVID-19. Выздоровело при этом 5404 человека (+20 – за последние сутки). На лечении пока остаются 1698 жителей, 306 из них лежат в стационарах, а 1392 справляются с инфекцией дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме.

Показатель зарегистрированных смертей от коронавируса за минувшие 24 часа не изменился. По официальным данным, жертвами ковида в Башкирии остаются 25 человек.