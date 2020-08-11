Супруге умершего от COVID-19 врача из Башкирии выплатили 50 тысяч рублей

Жена умершего медика получила 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супруга умершего от коронавируса врача Октябрьской городской больницы №1 получит страховую выплату в 50 тысяч рублей от профсоюза работников здравоохранения Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации.

Медику, скончавшемуся от COVID-19, было 62 года. Он работал врачом-терапевтом и заразился при исполнении служебных обязанностей. В городской больнице мужчина трудился больше 13 лет. Его знали как хорошего специалиста и отзывчивого человека, пишет профсоюз.

«Хочется, чтобы поводов для подобных выплат было как можно меньше. Мы стараемся поддержать членов нашего профсоюза в трудное время, в том числе материально, – отметил Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения. –К сожалению, число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достаточно большое».

Подчеркнем, что речь здесь идет именно о профсоюзной выплате. Но есть еще и страховая компенсация, утвержденная федеральными властями. Так, в случае смерти медика от коронавируса его семья сможет получить 2,7 млн рублей.