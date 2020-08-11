В Уфе возобновлены поиски загадочно пропавшего два года назад студента

Парень исчез 30 января 2018 года

Волонтеры организации «Поиск Детей – Уфа» начали искать 22-летнего Артура Газиева, который бесследно исчез 2,5 года назад.

Студент уфимского нефтяного университета пропал 30 января 2018 года. В тот день он отправился в магазин рядом со своим домом по улице Менделеева – и с тех пор его никто не видел. Никаких вещей, кроме телефона, он с собой не брал. Ранее сестра Артура Аида рассказывала корреспонденту «КП-Уфа», что поводов уехать у него не было.

«Бывало, что он уходил на день, два, но при этом у него были вещи с собой, наушники, он появлялся в сети и периодически включал телефон. А сейчас это все выглядит незапланированно: портфель оставил, ни разу не включал телефон. Ноутбук остался дома», – говорила Аида.

По какой причине активисты решили возобновить поиски, неизвестно. Сегодня они будут расклеивать ориентировки. В объявлениях значатся следующие данные:

Приметы: рост парня составляет примерно 170 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие.

Был одет в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Артура, сообщите по следующим номерам: 8-927-969-89-19 (волонтеры) или 02, 102.