Власти Уфы намерены вернуть трамвайное сообщение между севером и югом

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Между северной и южной частью Уфы возобновят трамвайное сообщение. Об этом стало известно на «Транспортном часе», который провел глава Башкирии Радий Хабиров.

Проект возрождения трамвайного пути между севером и югом города представил замглавы администрации Уфы Ильдар Юланов. По его словам, рассматривалось несколько вариантов – в том числе и восстановление демонтированной 20 лет назад линии на проспекте Октября.

В итоге власти пришли к выводу, что самый оптимальный вариант – проложить маршрут протяженностью в 10 километров по улице Российской. Чиновник добавил, что в будущем трамвайными путями планируется соединить микрорайоны Инорс и Сипайлово.

Хабиров поручил подготовить заявку на федеральное финансирование и учесть новые маршруты в генплане развития Уфы.