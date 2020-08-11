В Уфе началась спецоперация ГИБДД

В Уфе 10-го августа началась спецоперация ГИБДД, об этом сообщили в столичном управлении госавтоинспекции. В пресс-службе уточнили, что речь идет о проверке мотоциклистов.

Инспекторы во время операции "Мотоцикл" будут проверять у водителей мототранспорта документы на право управление, регистрацию, а также страховой полис. В ГИБДД надеятся, что мероприятия помогут предотвратить аварии с участием мопедов, мотоциклов и скутеров.

Всех водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, использовать экипировку и быть осторожными на дорогах. Водителей автомобилей смотреть в зеркала, включать поворотники и быть внимательными при выполнении маневров.