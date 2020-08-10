В Уфе из-за ливней дом может смыть в овраг

Уфимские спасатели из управления по гражданской защите сообщили, что сегодня, 10 августа, к ним поступило сообщение об угрозе жилому зданию. Из-за постоянных дождей и сильных ливней грунт под домом буквально размыло.

Речь идет о жилище на улице Добролюбова,31. Когда на место прибыли сотрудники управления и представители администрации района, то пришли к выводу, что есть угроза дальнейшего движения грунта. Причиной стало то, что его размыло под отмостками жилого здания.

В настоящий момент из-за опасности жильцам предложили переехать в Центр временного размещения, пока опасность не устранена. Ситуация осложняется постоянными дождями и тем, что к дому нет подъездной дороги.