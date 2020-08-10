В Башкирии загадочно пропала 15-летняя девушка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о пропаже 15-летней Элины Каримовой из Салавата. Информация опубликована в группе поисковиков. Сообщается, что девочка загадочно пропала сегодня, 10 августа, когда вышла из дома. О том, куда она направилась, никому не известно.

Приметы: рост – 155 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы.

Была одета: платье темно-синего цвета с цветочками, толстовка черного цвета, кроссовки серого цвета.

В настоящий момент информация об исчезновении подростка активно распространяется в социальных сетях. Всех причастных к пропаже, а также тех, кто что-то знает о местонахождении Элины, просят не тянуть и сообщить волонтерам и сотрудникам правоохранительных органов.

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