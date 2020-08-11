Трое уфимцев ради пары кроссовок избили продавца

Грабителей приметили сотрудники патрульно-постовой службы

В уфимском микрорайоне Инорс трое местных жителей избили продавца ради пары кроссовок.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», вызов в полицию поступил вечером 9 августа. Сообщалось о насильственном нападении на 31-летнего администратора вещевого магазина. Трое грабителей открыто похитили две пары кроссовок и джинсы.

Злоумышленников удалось задержать под утро 10 августа. Их приметили сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранители доставили в отдел неработающих мужчин 22, 28 и 30 лет. Все они ранее проходили по уголовным делам – за грабеж и «наркотической» статье. На допросе они дали признательные показания. Похищенные кроссовки были изъяты.