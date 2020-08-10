Уфимец смертельно ранил своего знакомого за долги и отвез его в больницу

Следователи задержали подозреваемого

В Уфе мужчина смертельной ранил своего знакомого, а затем повез его в больницу. Медики оказались бессильны – пострадавший скончался в приемном отделении из-за поврежденной артерии на бедре. Инцидент случился ночью 9 августа. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

СК возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В силовом ведомстве передали подробности происшествия.

Конфликт между 28-летними уфимцами вспыхнул из-за того, что потерпевший задолжал подозреваемому деньги. Во время разборок второй несколько раз ударил первого руками и ногами, а также пырнул ножом в бедро, после чего скрылся.

«Впоследствии, опасаясь за жизнь потерпевшего, [подозреваемый] решил вернуться и вместе со своим знакомым отвез его в больницу на автомобиле. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчину спасти не удалось», – добавили в СК.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.