В Башкирии женщина заявила, что ее дочь-школьницу изнасиловали на вписке подростков

В Башкирии женщина заявила, что ее дочь-школьницу изнасиловали на вписке

40-летняя женщина из Башкирии заявила, что ее дочь стала жертвой изнасилования на вписке.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, неприятная для всех участников конфликта история произошла вечером в пятницу, 7 августа. В это время ее несовершеннолетняя дочь находилась в чужой квартире в компании малознакомых ребят, где, по предварительной информации, она распивала алкоголь. В один момент молодой человек набросился на школьницу и надругался над ней. Девочка нашла в себе силы рассказать правду маме лишь спустя сутки.

Вскоре стражи порядка задержали предполагаемого насильника. Им оказался 26-летний сотрудник торгового центра. По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.