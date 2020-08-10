МЧС Башкирии предупреждает о надвигающихся грозах, ливнях и сильном ветре

Ливни прогнозируются на востоке республики

МЧС Башкирии опубликовало экстренное предупреждение о надвигающихся на территорию республики грозах, ливнях и сильном ветре. Со ссылкой на синоптиков аварийное ведомство сообщает, что ненастная погода ожидается в ближайшие сутки – с 10 на 11 августа.

«Местами […] ожидаются грозы, ливни, порывы ветра до 18м/с», – пишут спасатели.

Как сегодня, так и завтра в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут ночью, на востоке обрушатся ливни. Днем местами появится гроза.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 16-21°.

Напомним, после 11 августа погода в Башкирии должна успокоиться. Синоптики обещают, что дожди, начавшиеся еще 8 числа, прекратятся.