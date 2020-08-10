Жителям Башкирии упростили установку и замену электросчетчиков

Речь идет только об общедомовых счетчиках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии принял закон, который упростит установку и замену общедомовых приборов учета электрической энергии. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев пояснил, что до недавнего времени вопросами покупки, установки и замены электросчетчиков занимались потребители. Новая норма перекладывает эту ответственность на гарантирующих поставщиков и сетевые организации.

«Одновременно предусмотрен процесс компенсации понесенных поставщиками при этом финансовых потерь», – передал Толкачев, подчеркнул, что в новом законе речь идет только об общедомовых приборах – за счетчики в квартирах по-прежнему отвечают сами владельцы.