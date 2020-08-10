В Башкирии водитель без прав погубил пожилого пассажира

фото: ГИБДД РБ

В Куюргазинском районе Башкирии зафиксировано смертельное ДТП. Об инциденте с летальным исходом сообщили в региональной ГИБДД.

По данным полицейских, авария случилась вчера днем, 9 августа близ деревни Павловка. Двигаясь по гравийной дороге на Chevrolet Niva, 43-летний житель Оренбургской области не справился с управлением и опрокинул внедорожник в кювет.

На пассажирском сиденье авто сидел 63-летний пассажир. От полученных травм он скончался на месте. Водителю понадобилась помощь медиков. В ходе разбирательства инспекторы установили, что у него нет водительских прав.