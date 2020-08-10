В Башкирии в заброшенном колодце обнаружен труп женщины

Правоохранители на месте установили личность погибшей

В заброшенном колодце рядом с деревней Корнеевка в Мелеузовском районе днем 9 августа был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как рассказал собеседник, погибшая лежала на глубине трех с половиной метров. Когда мертвую женщину достали из ямы, правоохранители смогли установить ее личность – это 57-летняя жительница одной из соседних деревень. Видимых телесных повреждений или следов криминального характера на ней не было. Согласно предварительной оценке экспертов, женщина скончалась около трех дней назад.

Труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу.