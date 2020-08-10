Элвин Грей против Вилли: уфимский адвокат оценил шансы засудить жениха Гульназ Асаевой

Грей вступает в конфликт со звездами не в первый раз - у него были ссоры с Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой.

Адвокат Роман Петров прокомментировал «КП – Уфа» конфликт между Элвином Греем и Вилли, известного, как будущий супруг Гульназ Асаевой. Напомним, что вчера 9 августа Юльякшин выложил пост в Инстаграм, в котором сообщил, что Вильдану Шамсутдинову больше нельзя использоваться псевдоним Вилли, исполнять песни. А тех, кто пригласит его выступать – ждет штраф до 5 млн рублей. Все потому, что Вильдан больше не входит в лейбл «Элвин Грей», а песни и псевдоним как раз принадлежат этому бренду.

Мы поинтересовались у юриста, действительно ли Радик может лишить Вилли песен и выступлений. Иными словами - растоптать как артиста.

- Все зависит от того, кому принадлежат авторские права. Обычно это обговаривается заранее, нужно смотреть договор. Но вообще такое, конечно же, возможно. В большинстве случаев так и происходит. Вопросы, когда один из участников покидает лейбл, решаются либо мирным путем, либо через районный суд. Вообще подобный скандал делает и певцу, и его лейблу рекламу. Все говорят об этом – это раскручивает бренд еще сильнее, - сказал Роман Петров.

Отметим, что скандал между молодыми исполнителями начался после того, как Вилли заявил, что больше не участник лейбла, а «сам по себе». Напомним, что Грей вступает в конфликт со звездами не в первый раз - у него были ссоры с Салаватом Фатхетдиновым, Гузель Уразовой.