Уфимский завод с многолетней историей решено ликвидировать

фото: «Промсвязь» // ps-ufa.ru

В Уфе будет ликвидирован завод «Промсвязь». Решение 5 августа приняла «Башфинормсвязь», которой принадлежат 99,94% предприятия, сообщает «Интерфакс».

«Промсвязь» – некогда крупное уфимское предприятие, специализирующееся на производстве телекоммуникационного и светодиодного оборудования. Завод был основан 15 мая 1943 года.

Предприятие работало до второй половины 2018 года. Потом производство остановилось, а оборудование было законсервировано. Итоговая выручка снизилась на 72% (или 332,225 млн рублей). В следующем году завод продавал уже остатки готовой продукции. Выручка тогда составила всего 430 тысяч рублей, а чистый убыток порядка 4,5 млн рублей. Численность персонала была сокращена с 23 до двух человек.

«Основной задачей на 2020 год является реализация основных средств, остатков готовой продукции, складских запасов товаров и материалов, приобретенных в предыдущие периоды для выпуска и комплектации готовой продукции», – приводит «Интерфакс выдержку из годового отчета "Промсвязи".