Роскосмос показал исторический центр Уфы со спутника

фото: vk.com/roscosmos

На странице госкорпорации Роскосмос «ВКонтакте» появился снимок Уфы со спутника. В центре кадра – исторический центр города. На фотографии также можно заметить Нижегородку, Зеленую рощу и проспект Октября.

Роскосмос приурочил пост к присвоению башкирской столице звания «Города трудовой доблести». В корпорации напомнили, что происходило в Уфе в период Великой Отечественной войны:

«В город Уфа переехало более 100 000 человек, более 60 предприятий. С запада на восток осенью 1941 г. вереницей шли эшелоны с эвакуированными заводами и специалистами. Большая часть рабочих прибыла из Рыбинска вместе с легендарным моторным заводом».

Уфе тогда предстояло делать моторы для истребителей и бомбардировщиков. На завод брали работать 13- и 14-летних мальчиков и девочек. Они трудились наравне со взрослыми днем и ночью. В город также были эвакуированы нефтяные заводы с юга страны. На предприятии выпускалось топливо, которое не мерзло в холод и увеличивало мощность двигателей.