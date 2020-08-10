Семье бизнесмена из Башкирии оставили жуткое послание

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В деревне Ибрагимово Гафурийского района Башкирии неизвестные оставили жуткое послание семье местного предпринимателя. Возле его магазина они подвесили на перекладине чучело, прикрепили к нему табличку и написали на ней «Абелгузины». Это фамилия, которая принадлежит бизнесмену и его родным. Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел в ночь на 9 августа

«Что же плохого сделал сам хозяин магазина, нам не понять. Конкуренция! В этой деревни есть ещё 2 магазина! Либо их рук дело, либо жителей этой деревни», – написал местный житель.