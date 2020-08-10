Глава Башкирии призвал мэра Уфы попросить прощения у горожан

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал мэра Уфы Ульфата Мустафина попросить прощения у жителей за перекопанные из-за ремонта дорог улицы. Руководитель региона обратился к градоначальнику во время оперативного совещания.

«Уфа в этом году действительно очень много строит, и все улицы перекопаны. Я думаю, Ульфат Мансурович, надо людям обязательно объяснять, до какого времени [та или иная] улица закрыта, попросить прощения за беспокойство – потому что по центру города практически уже невозможно [ездить]», – сказал Хабиров мэру. – Очень важно, чтобы ваш социальный

Тем не менее глава отметил, что в части ремонта дорог власти «очень благое дело делают».