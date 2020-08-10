Минобр Башкирии подвел итоги ЕГЭ и назвал число стобалльников

127 человек в Башкирии получили 100 баллов по ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин подвел итоги ЕГЭ в Башкирии. Экзамены проходили в период с 3 по 25 июля. В них приняли участие 17902 ребенка. Общая явка составила 94%.

По сравнению с 2019 годом среди сдававших ЕГЭ в республике средний балл вырос по русскому языку (70,4), физике (57,8), географии (63,8), немецкому(68,4) и английскому (71,1) языкам и литературе (58,1). Понизился результат по трем предметам: математике (58,3), информатике (61,2), химии (56,6).

Увеличилось количество стобалльных работ – их в Башкирии 127. Больше всего наивысших оценок в регионе у сдававших химию (35 стобалльников), русский язык (25), физику и математику (по 20). Три человека отличились сразу по нескольким предметам.

Больше ста учителей, подготовившие столбалльников, получат премию в 50 тысяч рублей. На выплату выделят порядка 5,5 млн рублей. Деньги будут переведены из бюджета несостоявшегося у девятиклассников ОГЭ.

«В целом ЕГЭ проведен на высоком организационном уровне. Утечек экзаменационных материалов не было. Попытки нарушить порядок проведения экзамена своевременно выявлялись и пресекались», – доложил Хажин на оперативном совещании в правительстве.