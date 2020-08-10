Радий Хабиров неожиданно выступил против уфимского зоопарка

Фото: Рустем АХУНОВ

Судьба уфимского передвижного зоопарка в Уфе находится под большим вопросом. Во время очередного оперативного совещания в правительстве республики Радий Хабиров рассказал, как во время рабочей поездки по городу, он заметил передвижной зоопарк, и озаботился судьбой животных, находящихся там. Глава Башкирии попросил представить ему план, согласно которому деятельность зоопарка в Уфе можно будет прекратить.

- Животным там, на самом деле, плохо. Нужно сделать так, чтобы они к нам не заезжали. Потихоньку это дело надо сворачивать. В цивилизованных странах таких вещей уже нет. Представьте, когда огромный медведь сидит в клетке 3 на 3 – это очень плохо, - посетовал Радий Хабиров.