Думали коронавирус, оказался рак: десятки онкобольных в Уфе выяснили свой диагноз благодаря КТ

В Башкирии пациентов с подозрением на коронавирус отправляют на КТ легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 10 августа, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии стало известно, что благодаря исследованию КТ легких, десятки жителей Уфы узнали о страшном диагнозе, который ранее не давал о себе знать. Глава республики Радийх Хабиров рассказал, что во время визита в регион замминистра здравоохранения России, члены регионального правительства отчитались о выявлении 70 новых онкобольных только в башкирской столице.

- Интересный факт мы обнаружили. В результате борьбы с коронавирусом, при первых признаках мы отправляем наших пациентов на КТ. У нас и очереди из-за этого были. Но, интересно, что только в Уфе благодаря КТ мы обнаружили 70 случаев онкологических заболеваний, то есть поражения легких онкологией. Человек шел и думал, что у него проблемы с коронавирусом, а в ходе исследования проявлялась онкология, - заявил Радий Хабиров. Он так же подчеркнул, что благодаря обязательному КТ легких у людей с подозрением на коронавирус, удалось спасти 70 человеческих жизней.