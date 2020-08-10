Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 7093 человек

Число заболевших не превышает 35 человек в сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 34 человека, всего в республике в настоящий момент насчитывается 7093 инфицированных ковидом. На стационарном лечении находятся 300 пациентов, состояние 236 оценивается как средней тяжести, а еще 29 – тяжелые, находятся в отделении интенсивной терапии. На амбулаторном лечении находятся 1384 человек. Что касается выздоровевших, то на сегодняшний день с полным выздоровлением выписались 5384 человек. Новых случаев летальных исходов в Башкирии также не зарегистрировано – эта цифра составляет 25.

- За последние три недели темп прироста не превышает 35-36 человек в день, установилось (и эксперты с этим соглашаются) своеобразное плато. Также отмечается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. Темп заболеваемости не превышает ста человек за сутки, в среднем от 60 до 80, - отметил министр республиканского здравоохранения Максим Забелин.- Также продолжается исследование популяционного иммунитета у населения. Сейчас он составляет 9,5 процента. Необходимые выплаты медикам производятся, за июль они выплачены в полном объеме.