Радий Хабиров сообщил о выходе Башкирии на новую фазу по коронавирусу

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 10 августа на оперативном совещании в местном правительстве заявил о выходе республики на определенную фазу по коронавирусу. По его словам, сейчас настал определяющий момент, в результате которого в регионе число инфицированных COVID-19 будет или падать, или расти.

«Совершенно точно, что вот такое ровное количество [зараженных коронавирусом], которое у нас идет – скажем, стабильное, не ровное – говорит о том, что мы вышли на какую-то фазу, от которой мы либо вниз пойдем [по числу зараженных], либо вверх пойдем – все зависит от нас самих».

Хабиров отметил, что за неделю количество выявленных пневмоний «существенно снизилось», и число выздоровевших превышает число заболевших. «Это очень хороший индикатор ситуации».

Руководитель республики напомнил о соблюдении «простейших правил»: соблюдение масочного режима и социальной дистанции, минимизация массового скопление людей и использование дезинфицирующих средств.

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразилось 7093 человека (+34 за сутки).