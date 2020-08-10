Синоптики рассказали, как долго в Башкирии продлится дождливая погода

Дожди стихнут 12 августа

Синоптики Башгидромета сообщили, как долго в республике продлится дождливая погода. Как отмечают специалисты, осадки продолжатся 10 и 11 августа. Затем их количество начнет сокращаться.

Сегодня, 10 августа, местами пройдут сильные дожди. Ветер будет северный, северо-западный, умеренный, в отдельных районах ожидаются сильные порывы. Температура воздуха днем составит 14-19°. 11 августа будет идентичная погода – осадки и ветер.

Ситуация начнет меняться 12 августа. Ночью в восточных районах Башкирии прогнозируется небольшой дождь. Днем он закончится. Столбик термометра в темное время суток составит 8-13°, солнце прогреет воздух до 17-22°.