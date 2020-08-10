Уфимец найден убитым в собственном доме

Злоумышленники пока не найдены

В столице Башкирии в собственном частном доме 6 августа был найден труп 59-летнего хозяина дома. Об этом сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в частном секторе Кировского района Уфы. Известно, что безработный мужчина был жестоко кем-то избит – на его теле присутствуют множественные застарелые гематомы на лобной части головы, нижней челюсти, на теле и коленях.

В данный момент правоохранители разбираются в преступлении и ищут тех, кто мог бы быть к нему причастен.