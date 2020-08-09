Радик Юльякшин вступил в конфликт с женихом Гульназ Асаевой

Ранее Грей уже высказывался о юном исполнителе - певец заявил, что Вильдан делает его копию.

В татаро-башкирском шоу-бизнесе новый конфликт. На этот раз он произошел между Элвином Греем и Вильданом Шамсутдиновым, который недавно прочитал никах с певицей Гульназ Асаевой.

О разногласии рассказал Радик Юльякшин на своей странице в Инстаграме.

- Я и моя команда увидели истинное лицо некоторых людей. Мы удивились появлению странного видео несколько дней назад в сети. Вильдан Шамсутдинов назвал себя свободным человеком от проекта, - написал Грей.

Такую фотографию прикрепил Элвин к посту в Инстаграм

Радик рассказал, что теперь Вильдану запрещено исполнять весь его репертуар на концертах, певец снят со всех ротаций, и псевдоним (Вилли) и песни больше не принадлежат Вильдану.

Также Юльякшин предупредил организаторов концертов – приглашение данного артиста является нарушением и карается по закону (до 5 000 000 рублей за каждое выступление).

Более подробно певец обещал рассказать в следующий раз.

Отметим, что большинство людей узнали о Вильдане только после того, как он женился на Асаевой. Ранее Грей уже высказывался о юном исполнителе - певец заявил, что Вильдан делает его копию.