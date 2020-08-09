Спасатели достали из воды погибшего 35-летнего мужчину в Башкирии

Спасатели еще раз убедительно просят не купаться в необорудованных местах и не лезть в воду будучи пьяными.

Несмотря на холодную и дождливую погоду, в Башкирии произошло ЧП на воде – накануне спасатели достали из водоема погибшего молодого мужчину.

Как рассказали в Госкомитете по ЧС РБ, на реке Кама возле села Николо-Берёзовка Краснокамского района утонул 35-летний мужчина. Погибший выпивал в компании на берегу необорудованного водоёма, а после пошёл купаться и не вернулся.

Вскоре его тело достали водолазы.

Спасатели еще раз убедительно просят не купаться в необорудованных местах и не лезть в воду будучи пьяными.