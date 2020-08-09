В Башкирии женщина застряла в лифте: на помощь к ней пришли спасатели

Несчастная спустилась до первого этажа, однако лифт не открылся.

Накануне 8 августа 62-летняя жительница Белорецка оказалась в заточении – она застряла в лифте в многоэтажном доме.

Как рассказали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел по улице Крупской. Несчастная спустилась до первого этажа, однако лифт не открылся.

- Женщина почувствовала себя плохо и попробовала вызвать диспетчера, но не дозвонившись до них, обратилась в экстренные службы. Прибывшие спасатели совместно с подоспевшими лифтерами помогли женщине выбраться из «заточения», а затем передали её сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.