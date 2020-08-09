Завтра в Башкирии ожидаются сильные дожди

Без зонтов лучше не выходить

Синоптики Башкирии озвучили прогноз погоды на завтра 10 августа. По данным метеорологов, дожди не отступят – новая неделя начнется с сильных осадков.

Ветер будет дуть северный, северо-западный умеренный, местами до сильного. На улице похолодает – температура воздуха ночью составит всего +10, +15 градусов, а днем воздух прогреется до +14, +19 градусов.

В Уфе в свою очередь тоже будет пасмурно, дождливо и мокро. Ночью столбики термометра опустятся до +12 градусов, а днем поднимутся до +14. Дождь будет идти всю ночь и весь день, гроз не ожидается.